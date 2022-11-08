Пользователь не стал ждать и сам сделал из iPhone складной смартфон

Пользователь не стал ждать и сам сделал из iPhone складной смартфонНо это лишь прототип
Недавно Samsung высмеяла Apple за то, что у неё до сих пор нет собственного складного iPhone. Теперь китайский пользователь превратил свой айфон в складной смартфон (как бы намекая, что ждать больше нет сил).
Фанатское складное устройство iPhone получило название iPhone V (не путать с iPhone 5). Оно выполнено в форме раскладушки. Пользователь разделил внутренние компоненты смартфона на две половины и соединил их вместе через шарниры.
В нижней половине находится основная материнская плата с SoC и памятью, а в верхней половине — батарея и датчики камеры. Над проектом фанат работал целый год, но он всё ещё является лишь прототипом и не может приблизиться к реальному готовому продукту. Пользователь также использовал 3D-принтер, чтобы сделать дополнительные детали.