Пользователь не стал ждать и сам сделал из iPhone складной смартфон

В нижней половине находится основная материнская плата с SoC и памятью, а в верхней половине — батарея и датчики камеры. Над проектом фанат работал целый год, но он всё ещё является лишь прототипом и не может приблизиться к реальному готовому продукту. Пользователь также использовал 3D-принтер, чтобы сделать дополнительные детали.