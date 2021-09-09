Пользователь поделился впечатлениями от смартфона на "чистом" Linux

Далее оказалось, что для решения этих проблем необходимо установить на смартфон альтернативную операционную систему. PostmarketOS не показалась автору заслуживающей доверия, поэтому он просто стал ежемесячно проверять обновления Ubuntu Touch. Через некоторое время функция DTMF всё-таки появилась на телефоне.

После этого пользователь перешёл к более сложным функциям. Но и здесь возникли небольшие сложности. Например, с приложением WhatsApp. Многие друзья автора из других стран им пользуются, а его версий для других ОС, кроме Android и iOS, не существует. Ещё недоступны Spotify, Signal и календарь ProtonMail.

Приложение для камеры тоже имеет некоторые недостатки, замечает энтузиаст. Также телефон заметно греется при прослушивании музыки и подкастов. Из-за этого он быстро разряжается.

Брайену этот смартфон подходит, поскольку для него важна конфиденциальность данных. У телефона есть возможность подключения к сотовой связи, создания точки доступа Wi-Fi, микрофон, камеры. В качестве браузера автор использует Firefox.

Автор заключает, что смартфон PinePhone - это возможность изучить перспективы работы с открытыми технологиями.

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