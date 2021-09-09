Пользователь поделился впечатлениями от смартфона на "чистом" Linux

Пользователь поделился впечатлениями от смартфона на "чистом" LinuxТакое устройство вполне может заменить телефон на Android
Смартфон PinePhone, который приобрёл Брайен Кокфилд, имеет несколько интересных отличий от других. Первое - это операционная система. Второе, по словам пользователя, - отсутствие сервисов Google. Через год пользования этим девайсом он с уверенностью заявляет, что эта ОС может стать альтернативой другим известным.
После запуска телефона автор обнаружил, что аппарат пришёл с предустановленным Ubuntu Touch. Большинство стандартных функций смартфона у него работали: SMS, интернет, звонки. Но не было, например, DTMF. То есть индивидуальных тонов кнопок цифровой клавиатуры. Из-за этого он не мог проверять голосовую почту, использовать конференц-связь, работать с автоматизированной телефонной системой.
Далее оказалось, что для решения этих проблем необходимо установить на смартфон альтернативную операционную систему. PostmarketOS не показалась автору заслуживающей доверия, поэтому он просто стал ежемесячно проверять обновления Ubuntu Touch. Через некоторое время функция DTMF всё-таки появилась на телефоне.
После этого пользователь перешёл к более сложным функциям. Но и здесь возникли небольшие сложности. Например, с приложением WhatsApp. Многие друзья автора из других стран им пользуются, а его версий для других ОС, кроме Android и iOS, не существует. Ещё недоступны Spotify, Signal и календарь ProtonMail.
Приложение для камеры тоже имеет некоторые недостатки, замечает энтузиаст. Также телефон заметно греется при прослушивании музыки и подкастов. Из-за этого он быстро разряжается.
Брайену этот смартфон подходит, поскольку для него важна конфиденциальность данных. У телефона есть возможность подключения к сотовой связи, создания точки доступа Wi-Fi, микрофон, камеры. В качестве браузера автор использует Firefox.
Автор заключает, что смартфон PinePhone - это возможность изучить перспективы работы с открытыми технологиями.
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