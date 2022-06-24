Пользователь случайно получил обновление до Android 13, которая ещё не вышла

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Пользователь случайно получил обновление до Android 13, которая ещё не вышлаСлучилась ошибка
Операционная система Android 13 сейчас находится в стадии бета-тестирования, а стабильная версия появится во второй половине 2022 года. Тем не менее один телефон Google Pixel 4 уже получил обновление до новой Android 13. Конечно, это случилось по ошибке.
23 июня пользователь Google Pixel 4 сообщил, что его телефон получил обновление до Android 13, версии — TP1A.220603.002.A1.
По словам пользователя, он не участвовал в бета-тестировании новой операционки. Когда смартфон прислал уведомление об обновлении, владелец даже не заметил, что это Android 13. Он скачал и установил апдейт, прежде чем понял.
После этого на смартфона перестал работать Google Pay. Не помогло даже восстановление до заводских настроек.
Журналисты предположили, что данная сборка была предназначена для внутреннего тестирования Android 13 сотрудниками Google.