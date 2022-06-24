Пользователь случайно получил обновление до Android 13, которая ещё не вышла

По словам пользователя, он не участвовал в бета-тестировании новой операционки. Когда смартфон прислал уведомление об обновлении, владелец даже не заметил, что это Android 13. Он скачал и установил апдейт, прежде чем понял.

После этого на смартфона перестал работать Google Pay. Не помогло даже восстановление до заводских настроек.

Журналисты предположили, что данная сборка была предназначена для внутреннего тестирования Android 13 сотрудниками Google.