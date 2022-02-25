Пользователи App Store тратят на подписки почти в три раза больше денег, чем пользователи Google Play

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Пользователи App Store тратят на подписки почти в три раза больше денег, чем пользователи Google PlayС учетом роста дохода обоих магазинов
В 2021 году мировые потребительские расходы на мобильные приложения достигли исторического максимума. Данные Sensor Tower показывают, что пользователи App Store потратили на подписки разных сервисов более чем в два раза больше денег, чем пользователи Google Play.
Во всем мире 100 лучших неигровых приложений по подписке в App Store принесли 13,5 млрд долларов. Это почти в три раза больше, чем доход Google Play в размере 4,8 млрд.
Однако Google Play продемонстрировал значительно больший рост дохода, так как с 2020 года он увеличился на 78%. Расходы App Store увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом, когда эти же показатели были на уровне 10,3 млрд долларов.
YouTube был самым популярным приложением по подписке в App Store во всем мире. Его доходы составили 1,2 млрд долларов по всему миру, из них 566,5 млн принадлежали жителям США. Tinder был вторым по популярности приложением по подписке в обеих категориях.
Источник: 9to5mac