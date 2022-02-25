Пользователи App Store тратят на подписки почти в три раза больше денег, чем пользователи Google Play

Во всем мире 100 лучших неигровых приложений по подписке в App Store принесли 13,5 млрд долларов. Это почти в три раза больше, чем доход Google Play в размере 4,8 млрд.

Однако Google Play продемонстрировал значительно больший рост дохода, так как с 2020 года он увеличился на 78%. Расходы App Store увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом, когда эти же показатели были на уровне 10,3 млрд долларов.