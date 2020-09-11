Пользователи Google Pixel жалуются на вздутие аккумуляторов

Жалобы появляются на форуме поддержки Google и в сообществе Reddit. Пользователи сопровождают сообщения фотографиями, на которых видны вздутые аккумуляторы. Наибольшее число жалоб поступило от владельцев Pixel 3 и Pixel 3 XL. По словам некоторых пользователей, вздутие они заметили недавно, так как ранее носили смартфоны в чехлах.

Один из авторов на Reddit рассказал, что попытался обменять недавно купленный Pixel 4 XL с разбухшим аккумулятором. В Verizon ему сказали, что данные смартфоны у них закончились, и предложили обменять модель на Samsung Galaxy S10+.

В Google заявили, что владельцы также могут рассчитывать на разовую бесплатную замену аккумулятора.