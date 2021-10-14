Пользователи iPhone 13 пожаловались на розовый экран

Сообщается, что проблема появляется во время использования камеры iPhone 13. По словам пользователей, которые столкнулись с багом, при активации сверхширокоугольной камеры на экране отображаются розовые вертикальные полоски. Что интересно, во время входа в приложение “Камера” проблем не возникает, появляется она лишь во время перехода в сверхширокоугольный режим. Именно тогда дисплей начинает мерцать, отображая розовые полосы.

Стоит отметить, что данный баг не является массовым, и встречается, судя по всему, очень редко. Предполагается, что связана проблема с аппаратной неисправностью сверхширокогольной камеры.

Нескольким ранее мы писали о неполадке, обнаруженной во флагманском iPhone 13 Pro. Сообщается, что смартфон отображает, что происходит зарядка даже тогда, когда он не подключен к зарядному устройству продолжительно время.