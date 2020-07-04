Пользователи на спор 70 часов держали палец на экране смартфона

Соревнование назвали Finger on the App. Суть его проста: человек, который последним отнимет палец от дисплея, выиграет $25 000 (почти 2 млн рублей!). Соревнование началось 30 июня и закончилось 3 июля. То есть люди держали палец на экране почти трое суток (как они справлялись с повседневными заботами, неясно).

Победителей оказалось четыре человека. Ютубер даже позвонил двум из них, поздравил и попросил, чтобы они наконец поспали.

Стоит отметить, что до конца контролировать участников соревнования организаторы не могли. Приложение, на котором они держали палец, могло поймать потенциальных читеров, но «уследить» за всем не было способно.