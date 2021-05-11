Пользователи начали запускать игры на мини-экране Xiaomi Mi 11 Ultra рядом с камерой

У флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra есть дополнительный маленький дисплей рядом с камерой на задней панели. Его диагональ составляет 1,1 дюйма, а предназначен он для отображения времени и уведомлений. Этот экран, кстати, взяли от браслета Mi Band. Как оказалось, функциональность мини-дисплея не так уж ограничена: на нём можно играть в игры.