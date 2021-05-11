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Сегодня в 14:10
Пользователи начали запускать игры на мини-экране Xiaomi Mi 11 Ultra рядом с камерой
Хотя это, скорее всего, неудобно
У флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra есть дополнительный маленький дисплей рядом с камерой на задней панели. Его диагональ составляет 1,1 дюйма, а предназначен он для отображения времени и уведомлений. Этот экран, кстати, взяли от браслета Mi Band. Как оказалось, функциональность мини-дисплея не так уж ограничена: на нём можно играть в игры.
Блогер показал, как играет в Glory of Kings на маленьком экране Mi 11 Ultra. Это может быть не слишком удобно, но тем не менее это удаётся сделать. Также пользователь продемонстрировал, как воспроизводит на мини-дисплее ролики и даже может управлять их воспроизведением.
К сожалению, пока неясно, выйдет ли Xiaomi Mi 11 Ultra в России. Недавно начались продажи этого смартфона в Европе.