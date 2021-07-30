Пользователи потребовали от Samsung выпустить новые Galaxy Note в 2022 году

Петицию разместили на сайте Change.org. На момент публикации новости её подписали уже более 10 тысяч человек.

Авторы отметили, что линейка смартфонов Galaxy Note любима миллионами фанатов по всему миру. Они оказались разочарованы тем, что Samsung не выпустит новые Note в 2021 году. Пользователи добавили, что серия Galaxy Note почти всегда была сильнее Galaxy S по многим параметрам. Поэтому они предложили компании всё же выпустить новые смартфоны Note в первой половине 2022 года вместо Galaxy S22.

Пока неясно, отреагирует ли Samsung на этот призыв.