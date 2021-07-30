Пользователи потребовали от Samsung выпустить новые Galaxy Note в 2022 году

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Пользователи потребовали от Samsung выпустить новые Galaxy Note в 2022 годуВместо Galaxy S22
Недавно глава IT-подразделения Samsung Electronics намекнул, что складные смартфоны компании заменят собой линейку Galaxy Note. Также достоверно известно, что в 2021 году южнокорейский производитель не представит новых моделей в серии. Всё это не понравилось фанатам компании, и они написали петицию с требованием вернуть Galaxy Note.
Петицию разместили на сайте Change.org. На момент публикации новости её подписали уже более 10 тысяч человек.
Авторы отметили, что линейка смартфонов Galaxy Note любима миллионами фанатов по всему миру. Они оказались разочарованы тем, что Samsung не выпустит новые Note в 2021 году. Пользователи добавили, что серия Galaxy Note почти всегда была сильнее Galaxy S по многим параметрам. Поэтому они предложили компании всё же выпустить новые смартфоны Note в первой половине 2022 года вместо Galaxy S22.
Пока неясно, отреагирует ли Samsung на этот призыв.