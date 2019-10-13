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Пользователи пожаловались на хрупкость дисплея Huawei Mate 30 Pro
Его слишком легко поцарапать
Последний флагман Huawei — Mate 30 Pro получился красивым и необычным за счёт экрана, загибающегося на боковые грани аппарата. Однако красота требует жертв: оказалось, что дисплей смартфона довольно легко поцарапать.
Один из сетевых информаторов опубликовал в Twitter фотографию Mate 30 Pro, на экране которого видны глубокие царапины. По словам блогера, он просто носил смартфон в одном кармане с ключами. Нарочно повредить дисплей никто, конечно, не пытался.
Teme
По мнению инсайдера, плохая устойчивость экрана устройства к царапинам объясняется как раз его особенностью. Изогнутый по бокам дисплей более мягкий по сравнению с обычными. Поэтому Mate 30 Pro просто необходимы защитный чехол и плёнка.
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