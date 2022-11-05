Пользователи пожаловались на ощущение «онемения» от iPhone 14 Pro на зарядке

12:41, 05 ноября 2022
1 мин.
Пользователи пожаловались на ощущение «онемения» от iPhone 14 Pro на зарядкеApple говорит, что это нормально
Китайские СМИ сообщили о жалобах пользователей на поведение iPhone 14 Pro во время зарядки. Они утверждают, что испытывают ощущение «онемения», если держат телефон в руках в этот момент.
Некоторые пользователи даже проверили, не является ли корпус смартфона проводником. Оказалось, что это так.
В Apple на жалобы ответили, что ощущение «онемения» действительно может быть связано с напряжением на корпусе смартфона. Но такое напряжение является низким и не причинит вред человеческому организму. Компания подытожила, что происходящее — нормально.