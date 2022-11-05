Пользователи пожаловались на ощущение «онемения» от iPhone 14 Pro на зарядке

Некоторые пользователи даже проверили, не является ли корпус смартфона проводником. Оказалось, что это так.

В Apple на жалобы ответили, что ощущение «онемения» действительно может быть связано с напряжением на корпусе смартфона. Но такое напряжение является низким и не причинит вред человеческому организму. Компания подытожила, что происходящее — нормально.