Пользователи пожаловались на плохой сигнал у iPhone 13

Владельцы iPhone 13 жалуются, что у них регулярно пропадает сигнал, что не может не раздражать.

Gizchina также рассказывает, что недавно один пользователь провёл тест сигнала iPhone 13, вычислив среднее значение мощности принятых пилотных сигналов (Reference Signal) или уровень принимаемого сигнала с Базовой Станции (RSRP). Оказалось, что этот показатель у iPhone 13 лучше, чем у iPhone 12. Однако разрыв невелик.

Вероятно, проблема с iPhone 13 может зависеть от конкретного региона. Пока причина неясна. Пострадавшие говорят, что сигнал iPhone 13 уступает многим флагманам на базе Android.