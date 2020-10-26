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Пользователи пожаловались на слишком острые грани iPhone 12
Говорят, что они режут ладони
Новый дизайн iPhone 12 понравился не всем. Нашлись пользователи, которые жалуются на слишком острые грани смартфона. Некоторые даже говорят о порезах.
Жалобы китайских пользователей опубликовал портал Mydrivers, перевод сделало издание «РИА Новости». Они рассказывают, что айфоны впиваются в руку острыми гранями. Это оставляет на ладонях следы и даже порезы.
Другие пользователи отметили, что жалобы выглядят надуманными. В конце концов, зачем сжимать смартфон в руке так, что от него остаются следы?
Это, впрочем, не единственная проблема, о которой говорят новоиспечённые владельцы iPhone 12. В сети опубликовали фотографию одного айфона из магазина. На его гранях видны потёртости, которые, как предполагает автор, возникли из-за того, что посетители магазина постоянно трогают смартфон.
Другие люди жалуются на то, что их iPhone 12 уже потрескался, хотя его не роняли.
Lie Feng