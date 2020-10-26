Пользователи пожаловались на слишком острые грани iPhone 12

Жалобы китайских пользователей опубликовал портал Mydrivers, перевод сделало издание «РИА Новости». Они рассказывают, что айфоны впиваются в руку острыми гранями. Это оставляет на ладонях следы и даже порезы.

Другие пользователи отметили, что жалобы выглядят надуманными. В конце концов, зачем сжимать смартфон в руке так, что от него остаются следы?

Это, впрочем, не единственная проблема, о которой говорят новоиспечённые владельцы iPhone 12. В сети опубликовали фотографию одного айфона из магазина. На его гранях видны потёртости, которые, как предполагает автор, возникли из-за того, что посетители магазина постоянно трогают смартфон.

Другие люди жалуются на то, что их iPhone 12 уже потрескался, хотя его не роняли.