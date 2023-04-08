Пользователи раскритиковали качество экрана нового флагманского смартфона Meizu 20

Проблема панелей BOE связана с особенностью расположения субпикселей в форме утиного клюва.

Информатор Assen объяснил, что Meizu 20 не может конкурировать с Meizu 20 Pro, который имеет новейший AMOLED E6-экран от Samsung. У панели BOE получается менее резкая картинка. Качество тут даже хуже, чем у новых бюджетных панелей Tianma T7+ и Samsung E5/E6.