Пользователи раскритиковали качество экрана нового флагманского смартфона Meizu 20

18:28, 08 апреля 2023
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Пользователи раскритиковали качество экрана нового флагманского смартфона Meizu 20Упс
Базовый Meizu 20 разочаровал пользователей качеством экрана. Оказалось, что смартфон использует устаревшую OLED-панель от китайской компании BOE, которая имеет низкую резкость.
Фото: Meizu
Проблема панелей BOE связана с особенностью расположения субпикселей в форме утиного клюва.
Информатор Assen объяснил, что Meizu 20 не может конкурировать с Meizu 20 Pro, который имеет новейший AMOLED E6-экран от Samsung. У панели BOE получается менее резкая картинка. Качество тут даже хуже, чем у новых бюджетных панелей Tianma T7+ и Samsung E5/E6.