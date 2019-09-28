Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа

По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro. Предварительных заказов насчитали в шесть раз больше, чем это было у Huawei P30.

Ранее компания сообщала, что на площадке Huawei Mall сумма заказов новых смартфонов превысила 500 млн юаней (около $70 млн).

Отметим, что Huawei собирается продать в целом 20 млн устройств серии Mate 30. И это в условиях действия санкции со стороны правительства США. Если же их отменят, то поставки смартфонов могут достигнуть 300 млн до конца года.