Пользователи Samsung Galaxy S22 пожаловались на быстрый разряд батареи и перегрев

Пользователи Samsung Galaxy S22 пожаловались на быстрый разряд батареи и перегревНа моделях Exynos
Пользователи Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra сталкиваются с различными проблемами, такими как разряд батареи, нагрев и низкая энергоэффективность. Владельцы смартфонов считают, что до декабрьского патча 2022 года ситуация была лучше, а с январским патчем 2023 года всё лишь ухудшилось.
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Среди потребителей ходят дискуссии о том, что проблемы с разрядкой батареи и нагревом возникают на моделях из-за конструктивных недостатков процессора Exynos. Именно на таких смартфонах в основном возникает проблема.
Отметим, что из-за проблем с нагревом Exynos и эффективностью производства Samsung обратилась к Qualcomm и решила отказаться от собственной SoC в линейке Galaxy S. В этом году в серии Galaxy S23 используется только чипсет Snapdragon 8 Gen 2.