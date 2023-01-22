Пользователи Samsung Galaxy S22 пожаловались на быстрый разряд батареи и перегрев

Среди потребителей ходят дискуссии о том, что проблемы с разрядкой батареи и нагревом возникают на моделях из-за конструктивных недостатков процессора Exynos. Именно на таких смартфонах в основном возникает проблема.

Отметим, что из-за проблем с нагревом Exynos и эффективностью производства Samsung обратилась к Qualcomm и решила отказаться от собственной SoC в линейке Galaxy S. В этом году в серии Galaxy S23 используется только чипсет Snapdragon 8 Gen 2.