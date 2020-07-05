Пользователи сети показали возможности панорамной съёмки на iPhone

Чтобы сделать снимки в таком режиме, нужно запустить «Камеру» и переключиться в режим «Панорама». При фотографировании нужно трясти смартфон и ровно держать сам предмет съёмки.

Пользователи уже поделились своими шедеврами, сделанными в таком режиме. Они опубликовали и удлинённые бананы, и хот-доги, и собак. В некоторых случаях получается криво, но в других — весьма реалистично. Флешмоб запустил (а точнее возобновил) дизайнер Пабло Рочата в Twitter.