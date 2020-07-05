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Пользователи сети показали возможности панорамной съёмки на iPhone
Новый флешмоб
Пользователи сети начали новый флешмоб: показали возможности панорамной съёмки на iPhone. Благодаря этому можно сделать фото, на котором человек ест очень длинный хот-дог.
Чтобы сделать снимки в таком режиме, нужно запустить «Камеру» и переключиться в режим «Панорама». При фотографировании нужно трясти смартфон и ровно держать сам предмет съёмки.
Пользователи уже поделились своими шедеврами, сделанными в таком режиме. Они опубликовали и удлинённые бананы, и хот-доги, и собак. В некоторых случаях получается криво, но в других — весьма реалистично. Флешмоб запустил (а точнее возобновил) дизайнер Пабло Рочата в Twitter.
Напомним, недавно интернет развлекался камерой OnePlus 8 Pro, которая могла «просвечивать» пластик и даже некоторую одежду. К сожалению, OnePlus временно отключила эту возможность.