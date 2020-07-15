Пользователи смартфонов Huawei пожаловались на быструю разрядку

После их установки смартфоны начали слишком быстро разряжаться. Похоже, что проблема коснулась не всех пользователей. В частности, она есть у некоторых владельцев Huawei P20 с установленными EMUI 10.1 и EMUI 10.0.

Помимо быстрой разрядки есть ещё одна проблема. Некоторые смартфоны не заряжаются выше уровня 60%. Пользователям таких устройств рекомендуют обратиться в службу поддержки Huawei. Там сообщают, что проблема может заключаться в слишком высокой или низкой окружающей температуре. Также специалисты утверждают, что уже работают над исправлением ошибки.