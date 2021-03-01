Телефоны
Сегодня в 16:30
Пользователи смартфонов начали отключать 5G из-за повышенного расхода заряда аккумулятора
Сеть 5G на текущем уровне никак не может покорить сердца владельцев смартфонов
Американский оператор сотовой связи Verizon активно продвигает свою 5G-сеть. Тем не менее, даже эта компания посоветовала своим абонентам отключать 5G, если их смартфоны слишком быстро разряжаются. Чуть позже этот совет удалили, но журналисты успели сделать скриншот.
В твите оператор написал: «Вы заметили, что ваш смартфон разряжается быстрее, чем обычно? Один из способов сохранить жизнь батареи — переключиться на LTE». После этого компания предоставила инструкцию, как это сделать. Конечно, Verizon по факту не сказала отключить 5G. Но включение LTE само по себе это подразумевает.
PhoneArena также отмечает, что в сети Verizon скорость передачи данных с включённым LTE может быть даже быстрее, чем с 5G.