Пользователи смартфонов начали отключать 5G из-за повышенного расхода заряда аккумулятора

В твите оператор написал: «Вы заметили, что ваш смартфон разряжается быстрее, чем обычно? Один из способов сохранить жизнь батареи — переключиться на LTE». После этого компания предоставила инструкцию, как это сделать. Конечно, Verizon по факту не сказала отключить 5G. Но включение LTE само по себе это подразумевает.

PhoneArena также отмечает, что в сети Verizon скорость передачи данных с включённым LTE может быть даже быстрее, чем с 5G.