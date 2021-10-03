Пользователи смартфонов Poco пожаловались на фантомные касания сенсорного экрана

Проблема точно затрагивает модель Poco X3 Pro, но и пользователи других смартфонов жалуются на «призрачные» касания. Это, например, Poco F3 и даже Poco F1.

«Призрачными» касаниями называют явление, когда смартфон реагирует на несуществующие нажатия. Пока Xiaomi не сообщила, что с этим можно сделать. Пользователи также заметили, что обратная связь у смартфонов стала медленнее. Вероятно, это свидетельство того, что компания работает над проблемой. Один из пользователей посоветовал пока снять защитную плёнку с Poco X3 Pro — утверждает, что это должно помочь. Кто-то также нашёл способ играть в PUBG Mobile на пострадавших смартфонах. Нужно включить режим разработчика и отключить горячие сочетания клавиш.