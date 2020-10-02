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Пользователи Xiaomi пожаловались на последнее обновление оболочки смартфонов
Особенно много жалоб на функцию Always-on-Display
Некоторым смартфонам Xiaomi уже начало приходить обновление фирменной оболочки MIUI 12 на базе Android 10. Однако не всем пользователям понравилось то, что они получили.
На недостатки пожаловались владельцы международных версий смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. У некоторых пользователей плохо работает функция «всегда включённого» дисплея (Always-on-Display). У кого-то экран остаётся активным лишь на десять секунд (например, на Mi 10 Lite 5G). Однако это, скорее всего, не ошибка, а настройка разработчиков. Такую оптимизацию можно отключить только через соответствующее меню.
Ещё пользователи рассказали о внезапном изменении яркости «всегда включённого» дисплея. Некоторые люди жалуются на то, что яркость в принципе слишком мала.
Помимо этого владельцы международных версий смартфонов Xiaomi не получили динамические темы Always-on-Display. Эта функция доступна только на территории Китая.