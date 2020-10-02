Пользователи Xiaomi пожаловались на последнее обновление оболочки смартфонов

На недостатки пожаловались владельцы международных версий смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. У некоторых пользователей плохо работает функция «всегда включённого» дисплея (Always-on-Display). У кого-то экран остаётся активным лишь на десять секунд (например, на Mi 10 Lite 5G). Однако это, скорее всего, не ошибка, а настройка разработчиков. Такую оптимизацию можно отключить только через соответствующее меню.

Ещё пользователи рассказали о внезапном изменении яркости «всегда включённого» дисплея. Некоторые люди жалуются на то, что яркость в принципе слишком мала.

Помимо этого владельцы международных версий смартфонов Xiaomi не получили динамические темы Always-on-Display. Эта функция доступна только на территории Китая.