Пользователи YouTube пожаловались на бесконечные «капчи» перед просмотром видео

Опубликовано 26 марта 2026, 18:021 мин.
Пользователи YouTube пожаловались на бесконечные «капчи» перед просмотром видеоУ вас как?
Некоторые пользователи YouTube столкнулись с проблемой: перед просмотром видео им приходится постоянно проходить CAPTCHA. И ладно, если бы это было единоразово, но они появляются «снова и снова».
Причина сбоя пока не ясна. У пострадавших пользователей нет очевидных общих факторов. Кто-то пробовал менять настройки интернета, например DNS, но это помогало лишь временно. Даже отключение блокировщиков рекламы не решает проблему.
Похоже, что ошибка в основном затрагивает веб-версию YouTube. При этом мобильные приложения работают нормально.
На момент написания материала, Google не дала официального комментария и не выпустила исправление.