Пользователям Galaxy S10 разрешили опробовать Android 10

Сегодня тестирование началось в Германии. Скоро оно стартует в Великобритании и других регионах. Теперь наконец можно узнать об особенностях One UI 2.0. Как оказалось, изменились интерфейс, жестовая навигация и режим Focus Mode.

Оповещения стали занимать меньше места на экране, как и регулировка громкости. Тёмный режим начал поддерживать приглушённую яркость обоев, автоматически настраивать текст и цвета. То же самое, к слову, может функция умного экрана блокировки (Smart Lock screen).

Чтобы участвовать в бета-тестировании, владельцам Galaxy S10e, S10, S10+ и S10 5G нужно зарегистрироваться в приложении Samsung Members.