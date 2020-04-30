Пользователям iPhone в масках на лице облегчили разблокировку телефона

Речь идёт о бета-версии iOS 13.5, выпущенной вчера утром. Apple изменила скорость, с которой поле для введения пароля появляется в случае, если пользователь носит маску на лице. Чтобы получить быстрый доступ к интерфейсу с паролем, нужно провести пальцем вверх по домашнему экрану. После этого действия можно будет сразу ввести пароль.

Ранее iPhone пытался инициировать распознавание лица через Face ID, и это создавало несколько секунд задержки перед появлением интерфейса для ввода пароля. Новый метод позволяет разблокировать телефон быстрее.

Отмечается, что официальный релиз iOS 13.5 ожидается в течение нескольких следующих недель.