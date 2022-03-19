Пользователям смартфонов откроют бесплатный постоянный доступ к спутниковым снимкам

В июле 2022 года Китай намерен запустить спутник Luojia-3 01 для тестирования новой технологии, которая позволит получать свежие космические снимки прямо на смартфон. Сейчас такая возможность есть лишь у высокопоставленных лиц ведущих стран, но китайские учёные уверяют, что вскоре данные со спутников будут доступны всем и бесплатно.

South China Morning Post отмечает, что на Luojia-3 01 установлен мощный телескоп, который позволит определить марку автомобиля с высоты 500 километров. При этом спутник обладает высокой скоростью передачи данных и может конкурировать с некоторыми спутниками связи. Кроме этого, китайский аппарат сможет с высокой точностью предоставлять данные GPS и BeiDou — китайской спутниковой системы навигации.

После фотосъёмки большинство нынешних спутников сжимают данные, сохраняя их на жёстком диске. Затем необходимо подождать, пока аппарат пролетит над наземной станцией, чтобы передать информацию на Землю. После этого данные распаковываются, обрабатываются и анализируются мощными компьютерами. Всё это занимает в лучшем случае часы.

Однако Luojia-3 01 выполняет большую часть обработки самостоятельно, используя нейросети. Также китайскому аппарату не нужно находится над наземной станцией, чтобы передать данные на планету. Вместо этого информация передаётся на ближайший китайский спутник связи, используя Ka-диапазон частот — такой же используется спутниками Starlink от SpaceX.

Благодаря всему этому, любой желающий сможет получить свежий снимок планеты из космоса. Китайские учёные рассчитывают, что такой сервис может помочь учёным, журналистам и простым людям.