Пользователям смартфонов разрешат самостоятельно повышать производительность устройства

Такова новая инициатива ARM. Речь идёт о драйверах GPU Mali. Благодаря нововведению пользователю не нужно будет ждать, когда производитель выпустит новую прошивку и включит в неё обновление для GPU. Он сможет сам установить драйвер и тем самым улучшить производительность и стабильность своего смартфона.

Стоит отметить, что GPU Mali используются в платформах Samsung Exynos, а также MediaTek Helio и Dimensity. Пока неизвестно, какие именно линейки GPU Mali будут получать обновления.

Напомним, ранее аналогичную возможность предоставила Qualcomm. Компания совместно с Google и игровыми студиями работала над отдельными драйверами для GPU Adreno.