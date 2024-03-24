Пользуетесь телефоном 2,5 часа в день? Ну, вы «среднестатистический»

Себастьян Клосс, руководитель отдела потребительских технологий компании Bitkom, подчеркивает центральную роль смартфона в нашей жизни. Это стало чем-то большим, чем просто телефон. Опрос подтверждает это, показывая, что немцы проводят в среднем 2,5 часа в день, «уткнувшись» в свои устройства.

Эта цифра значительно увеличивается для более молодых слоев населения: 16−29-летние люди проводят в среднем 182 минуты в день.

Интересно, что исследование выявило изменения в использовании смартфонов. Если изначально голосовые звонки были их основной целью, то теперь они играют второстепенную роль. Средняя продолжительность ежедневного разговора составляет всего 29 минут, причем молодые люди, как ни странно, звонят дольше, чем их старшие коллеги.

Исследование не обходит стороной и потенциальные минусы. Более половины респондентов признались, что из-за зависимости от смартфона у них испортились дружеские отношения. Кроме того, 83% опрошенных признались, что не могут представить себе жизнь без смартфона.