Поменять батарею на iPhone 16 даже проще, чем на предыдущих моделях

Опубликовано 13 сентября 2024, 07:291 мин.
Поменять батарею на iPhone 16 даже проще, чем на предыдущих моделяхЖдем разбора от iFixit
Заменить батарею на новом iPhone 16 оказалось даже проще, чем на предыдущих моделях, благодаря обновленному внутреннему дизайну.
Apple сообщила, что модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus были переработаны для облегчения обслуживания батареи, а также улучшения теплоотвода и производительности.
Изменения включают внедрение новой технологии, которая делает замену батареи менее сложной для профессиональных сервисных специалистов.
Ранее в 2023 году стало известно, что Европейский Союз планирует ввести законодательство, требующее упрощения замены батарей в устройствах к 2025 году. Вполне вероятно, что обновленный дизайн iPhone 16 является ответом Apple на эти будущие требования.
Хотя детали относительно точных изменений пока остаются скудными, ожидается, что предстоящие тесты и разборка устройства от экспертов, таких как iFixit, дадут более четкую картину.