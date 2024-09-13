Поменять батарею на iPhone 16 даже проще, чем на предыдущих моделях

Apple сообщила, что модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus были переработаны для облегчения обслуживания батареи, а также улучшения теплоотвода и производительности.

Изменения включают внедрение новой технологии, которая делает замену батареи менее сложной для профессиональных сервисных специалистов.

Ранее в 2023 году стало известно, что Европейский Союз планирует ввести законодательство, требующее упрощения замены батарей в устройствах к 2025 году. Вполне вероятно, что обновленный дизайн iPhone 16 является ответом Apple на эти будущие требования.

Хотя детали относительно точных изменений пока остаются скудными, ожидается, что предстоящие тесты и разборка устройства от экспертов, таких как iFixit, дадут более четкую картину.