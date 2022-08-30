Помощник президента Мединский предложил запретить пользоваться смартфонами школьникам на уроках

Мединский говорит, что такую практику можно было бы применить в «порядке эксперимента» на уровне региона, например, Москвы. «Давайте вот эти смартфоны на уроках уберём — в шкафчики какие-нибудь. Зашёл ученик в школу, в «локере» оставил (смартфон), родители спокойны», — цитирует помощника президента «Интерфакс».

Мединский думает, что смартфоны отвлекают детей от учёбы, и урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры».