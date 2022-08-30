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Помощник президента Мединский предложил запретить пользоваться смартфонами школьникам на уроках«В порядке эксперимента»
Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий. Он считает, что устройства можно отбирать у детей на время урока.
Мединский говорит, что такую практику можно было бы применить в «порядке эксперимента» на уровне региона, например, Москвы. «Давайте вот эти смартфоны на уроках уберём — в шкафчики какие-нибудь. Зашёл ученик в школу, в «локере» оставил (смартфон), родители спокойны», — цитирует помощника президента «Интерфакс».
Мединский думает, что смартфоны отвлекают детей от учёбы, и урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры».