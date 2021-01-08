Телефоны
Сегодня 14:43
Популярность подержанных смартфонов выросла в 2020 году
Вторичный рынок вырос
Аналитики IDC поделились статистикой по вторичному рынку смартфонов в 2020 году. Ожидается, что число перепроданных устройств достигнет 225 млн по всему миру.
Сообщается, что это заметный рост по сравнению с 2019 годом — на 9,2%. При этом в 2020 году наблюдалось общее падение рынка смартфонов. То есть в прошлом году люди более охотно приобретали бывшие в употреблении устройства, чем раньше.
Аналитики IDC считают, что вторичный рынок смартфонов продолжит расти в ближайшие годы. К 2024 году он достигнет показателя в 351,6 млн штук.
Скорее всего, драйвером роста рынка стала популярность программ трейд-ин. Клиенты стали предпочитать обменивать старые смартфоны на новые с доплатой.