Популярность подержанных смартфонов выросла в 2020 году

Сообщается, что это заметный рост по сравнению с 2019 годом — на 9,2%. При этом в 2020 году наблюдалось общее падение рынка смартфонов. То есть в прошлом году люди более охотно приобретали бывшие в употреблении устройства, чем раньше.

Аналитики IDC считают, что вторичный рынок смартфонов продолжит расти в ближайшие годы. К 2024 году он достигнет показателя в 351,6 млн штук.

Скорее всего, драйвером роста рынка стала популярность программ трейд-ин. Клиенты стали предпочитать обменивать старые смартфоны на новые с доплатой.