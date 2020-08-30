Популярные бюджетные смартфоны Samsung A-серии продают со скидками до 35%

Такое снижение цены получил Samsung Galaxy A50 с объёмом памяти 64 ГБ. Сейчас его можно купить за 12 990 рублей вместо 19 990 (нужно проверить наличие смартфона в магазине, остался не во всех городах). Версия Galaxy A50 со 128 ГБ памяти получила чуть меньшую скидку, но тоже хорошую — стоит 16 990 рублей вместо 22 990.

Помимо этого в акции участвует Samsung Galaxy A10 с 32 ГБ памяти. С промокодом «1000SG» его можно приобрести за 6990 рублей. Этот промокод действует до 31 августа.