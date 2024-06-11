Популярный обзорщик назвал пять лучших смартфонов 2024 г.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Это отличный универсальный смартфон. У него плоский экран, стекло Gorilla Glass с антибликовым покрытием и большей устойчивостью к царапинам, новая камера с 5-кратным зумом, процессор Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, обновляться аппарат будет в течение 7 лет. Также есть S24+ и S24, которые предлагают многое из того, что есть у Ultra-версии.

OnePlus 12. По мнению ведущего, это самый недооценённый телефон 2024 года. У него отсутствуют функции, связанные с работой искусственного интеллекта, но это всё равно очень надёжный смартфон. Он довольно значительно дешевле, чем S24 Ultra, и вы получаете за эту цену изогнутый дисплей Pro XDR с частотой обновления 120 Гц, пиковую яркость до 4500 нит, процессор Snapdragon 8 Gen 3, камеры флагманского уровня. Ёмкость аккумулятора у OnePlus 12 — 5400 мА*ч, в комплекте также идёт зарядка на 100 Вт. При этом вас ждёт 4 года обновлений системы и 5 лет обновлений безопасности. Существует также OnePlus 12R. Это немного урезанная версия OnePlus 12, ориентированная на игры.

Honor Magic 6 Pro. Отличный флагман во всех отношениях. Вы получите AMOLED-экран с диагональю 6,8 дюйма, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью с HDR 5000 нит. Также у этого смартфона самая высокая в отрасли частота регулировки ШИМ с динамическим затемнением. Это значительно снижает нагрузку на глаза при плохом освещении. Есть также у этого устройства крутые в целом камеры. Magic 6 Pro отлично подходит для съёмки фото в движении. Батарея у него на 5600 мА*ч, есть поддержка проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной на 66 Вт. Правда, в комплекте со смартфоном блока питания нет.