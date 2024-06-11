Популярный обзорщик назвал пять лучших смартфонов 2024 г.Можете без проблем брать любой из них
Samsung Galaxy S24 Ultra. Это отличный универсальный смартфон. У него плоский экран, стекло Gorilla Glass с антибликовым покрытием и большей устойчивостью к царапинам, новая камера с 5-кратным зумом, процессор Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, обновляться аппарат будет в течение 7 лет. Также есть S24+ и S24, которые предлагают многое из того, что есть у Ultra-версии.
OnePlus 12. По мнению ведущего, это самый недооценённый телефон 2024 года. У него отсутствуют функции, связанные с работой искусственного интеллекта, но это всё равно очень надёжный смартфон. Он довольно значительно дешевле, чем S24 Ultra, и вы получаете за эту цену изогнутый дисплей Pro XDR с частотой обновления 120 Гц, пиковую яркость до 4500 нит, процессор Snapdragon 8 Gen 3, камеры флагманского уровня. Ёмкость аккумулятора у OnePlus 12 — 5400 мА*ч, в комплекте также идёт зарядка на 100 Вт. При этом вас ждёт 4 года обновлений системы и 5 лет обновлений безопасности. Существует также OnePlus 12R. Это немного урезанная версия OnePlus 12, ориентированная на игры.
Honor Magic 6 Pro. Отличный флагман во всех отношениях. Вы получите AMOLED-экран с диагональю 6,8 дюйма, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью с HDR 5000 нит. Также у этого смартфона самая высокая в отрасли частота регулировки ШИМ с динамическим затемнением. Это значительно снижает нагрузку на глаза при плохом освещении. Есть также у этого устройства крутые в целом камеры. Magic 6 Pro отлично подходит для съёмки фото в движении. Батарея у него на 5600 мА*ч, есть поддержка проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной на 66 Вт. Правда, в комплекте со смартфоном блока питания нет.
Nothing Phone (2a). У этого смартфона урезанная версия интерфейса с глифами. Кроме того, в отличие от обычных Nothing Phone (1) и (2) корпус у него сделан из пластика. Тем не менее дисплей у него флагманский. Камеры хуже, чем у предшественников, но тоже неплохие. Работает модель на процессоре Dimensity 7200 Pro.
Poco F6. Это одно из первых устройств на базе Snapdragon 8s Gen 3. Смартфон довольно хорошо тянет игры за свою цену. Он также поддерживает зарядку на 90 Вт, которая идёт в комплекте. Корпус у Poco F6 пластиковый, камеры вполне посредственные и не могут конкурировать с флагманскими.
Напомним, что ведущий YouTube-канала Supersaf — британский обозреватель смартфонов и других гаджетов с каналом, у которого свыше 2 миллиона подписчиков.