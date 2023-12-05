Популярный обзорщик перечислил лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей

Realme 10 и Realme 11. На самом деле это клоны. То есть это два одинаковых телефона, которые вышли в разные годы. Фактически Realme 10 - относительно небольшой смартфон с процессором Helio G99, хорошим дисплеем. В сегменте до 20 тысяч рублей этот процессор - лучший.