Пора сбросить «цифровой поводок», или как отключить функцию Find My iPhone

Есть два способа отключить Find My iPhone. Один из них — нажать «Поиск» на главном экране и ввести нужную настройку. Единственная проблема с использованием этого метода для этой конкретной возможности заключается в том, что он приведет вас к «Локатору», приложению, которое используется, чтобы поделиться своим местоположением.

Альтернативный и, скорее всего, более предпочтительный способ — через Настройки. Просто нажмите на изображение профиля Apple ID в «Настройках», затем найдите «Локатор» во втором разделе. Там нажмите на «Найти iPhone» и переключите переключатель в нужное вам состояние.

Правда, отключение функции «Найти мой iPhone» связано с определенными компромиссами. Хотя ваше местоположение больше не будет отслеживаться, такие функции, как Activation Lock, позволяющая удаленно отключить потерянный или украденный телефон, также будут отключены. Не забудьте снова включить Find My iPhone, если вы решите, что эти функции вам снова нужны.

Apple сама рекомендует отключать Find My iPhone перед тем, как отправить устройство в ремонт. Аналогично, отключение и сброс настроек до заводских значений необходимы перед продажей телефона.