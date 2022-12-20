Порадуемся? Бренды смартфонов могут обязать вернуть съёмные аккумуляторы

Новый закон будет применяться ко многим типам аккумуляторов, продаваемых на территории ЕС. С начала 2024 года производители батарей должны будут сообщать об общем углеродном следе продукта, начиная с извлечения и заканчивая процессом переработки.

Затем эти данные будут использованы для установления максимального предела выбросов CO2 для аккумуляторов, что начнёт действовать уже в июле 2027 года. Новый регламент также требует, чтобы бренды бытовой техники проектировали свои устройства таким образом, чтобы их батареи можно было легко заменить. Может ли это означать возвращение сменных аккумуляторов в смартфоны? Это могло бы сделать электронные устройства более экологичными, а также снизить размер прибыли компаний при ремонте и обслуживании.

Положение об аккумуляторных батареях ожидает окончательного одобрения парламентом и советом.