Порадуемся? Бренды смартфонов могут обязать вернуть съёмные аккумуляторы

Порадуемся? Бренды смартфонов могут обязать вернуть съёмные аккумуляторыНо пока только в ЕС
Недавно Европейский Союз (ЕС) обязал производителей смартфонов устанавливать единый разъём USB Type-C для зарядки. Теперь члены Европарламента хотят заставить компании использовать съёмный аккумулятор. Это должно сделать индустрию более безопасной для природы, но создаст кучу проблем для производителей.
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Новый закон будет применяться ко многим типам аккумуляторов, продаваемых на территории ЕС. С начала 2024 года производители батарей должны будут сообщать об общем углеродном следе продукта, начиная с извлечения и заканчивая процессом переработки.
Затем эти данные будут использованы для установления максимального предела выбросов CO2 для аккумуляторов, что начнёт действовать уже в июле 2027 года. Новый регламент также требует, чтобы бренды бытовой техники проектировали свои устройства таким образом, чтобы их батареи можно было легко заменить. Может ли это означать возвращение сменных аккумуляторов в смартфоны? Это могло бы сделать электронные устройства более экологичными, а также снизить размер прибыли компаний при ремонте и обслуживании.
Положение об аккумуляторных батареях ожидает окончательного одобрения парламентом и советом.