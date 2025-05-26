После небольшого подъема продаж смартфоны Apple опять уступили Xiaomi в Китае

Опубликовано 26 мая 2025, 21:221 мин.
После небольшого подъема продаж смартфоны Apple опять уступили Xiaomi в КитаеHuawei и Xiaomi возглавили продажи смартфонов в Китае в первом квартале 2025 года
Согласно новому отчету Counterpoint, Huawei стала лидером по продажам смартфонов в Китае в первом квартале 2025 года. Компания заняла 19% рынка, увеличив свою долю на 2% по сравнению с последним кварталом 2024 года. Xiaomi также получила 19%, но рост у нее был немного выше — 3%.
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Общий рынок смартфонов в Китае вырос на 5% по сравнению с прошлым годом, чему помогла государственная программа субсидий, стартовавшая в январе. Однако после новогодних праздников спрос немного снизился, и рост оказался ниже ожидаемого.
Apple заняла третье место с долей в 15%, потеряв 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это связано с тем, что субсидии распространяются только на телефоны стоимостью ниже 6000 юаней (около $ 820), а большинство iPhone дороже этой суммы.
Oppo заняла четвертое место с 15% рынка и небольшим ростом в 1%. Vivo снизила свою долю с 18% до 14%, а Honor получила 13% и шестое место.