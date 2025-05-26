После небольшого подъема продаж смартфоны Apple опять уступили Xiaomi в Китае

Apple заняла третье место с долей в 15%, потеряв 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это связано с тем, что субсидии распространяются только на телефоны стоимостью ниже 6000 юаней (около $ 820), а большинство iPhone дороже этой суммы.

Oppo заняла четвертое место с 15% рынка и небольшим ростом в 1%. Vivo снизила свою долю с 18% до 14%, а Honor получила 13% и шестое место.