После презентации iPhone 17 упали акции не только Apple, но и её поставщиков

Сами акции Apple накануне закрылись с падением на 1,5%. Китайская Luxshare Precision, собирающая устройства, потеряла 1,2%. Бумаги производителя стекла Lens Technology упали на 1,5%. Тайваньская LARGAN Precision, выпускающая линзы, снизилась на 1,3%, а гонконгская AAC Technologies, производитель аудиокомпонентов, — на 0,6%. Акции южнокорейской LG Display, поставляющей OLED-дисплеи, упали на 1,3%.

Аналитики объясняют падение «осторожностью» инвесторов: Apple придется взять на себя около $ 1 млрд дополнительных расходов из-за тарифов, при этом цены на iPhone повышены не были. Это может повлиять на объемы заказов комплектующих.

Еще одна причина осторожности — отсутствие подробностей о новых функциях искусственного интеллекта в iPhone 17. Конкуренты, напротив, активно делают ставку на ИИ.