Последние флагманы Huawei и Samsung сравнили по качеству съёмки

Блогер сфотографировал одни и те же места примерно с одного ракурса и при одном освещении. Глядя на них, можно заметить разницу в цветопередаче. Особенно она видна на первых двух фото:
Снимки на Galaxy Note 10+ выглядят более яркими и не менее детальными, чем на Mate 30 Pro.
Стоит отметить, что последний недавно занял первое место в рейтинге смартфонов DxOMark по качеству съёмки. Galaxy Note 10+ 5G следует прямо за ним.
Напомним, у Mate 30 Pro основная камера четверная: два датчика на 40 Мп, один — на 8 Мп с телефото-объективом, а также датчик глубины. У Galaxy Note 10+ установлены два датчика на 12 Мп и один на 16 Мп, а также сенсор восприятия глубины.