Последние флагманы Huawei и Samsung сравнили по качеству съёмки

Снимки на Galaxy Note 10+ выглядят более яркими и не менее детальными, чем на Mate 30 Pro.

Стоит отметить, что последний недавно занял первое место в рейтинге смартфонов DxOMark по качеству съёмки. Galaxy Note 10+ 5G следует прямо за ним.

Напомним, у Mate 30 Pro основная камера четверная: два датчика на 40 Мп, один — на 8 Мп с телефото-объективом, а также датчик глубины. У Galaxy Note 10+ установлены два датчика на 12 Мп и один на 16 Мп, а также сенсор восприятия глубины.