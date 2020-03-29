Последние флагманы Huawei научили измерять температуру тела

Данная функция, похоже, есть только у старшей модели — Huawei P40 Pro Plus. Смартфон может довольно точно определять температуру тела пользователя с помощью основной камеры.

Ричард Ю также отметил, что представители компании, ответственные за международные продажи, сначала настаивали на том, что такая опция в смартфоне не нужна. Но разработчики в итоге решили всё-таки её добавить.

Кроме того, в будущем можно ожидать от смартфонов Huawei функций по измерению частоты дыхания, давления, частоты сердечных сокращений и т.д.