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Последние флагманы Huawei научили измерять температуру тела
С помощью камеры
Как оказалось, во время недавней презентации Huawei раскрыла не все особенности смартфонов линейки P40. Топ-менеджер компании Ричард Ю (Richard Yu) рассказал об одной интересной опции новинок, да ещё и актуальной сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции. Последние флагманы Huawei разработчики научили измерять температуру тела.
Данная функция, похоже, есть только у старшей модели — Huawei P40 Pro Plus. Смартфон может довольно точно определять температуру тела пользователя с помощью основной камеры.
Ричард Ю также отметил, что представители компании, ответственные за международные продажи, сначала настаивали на том, что такая опция в смартфоне не нужна. Но разработчики в итоге решили всё-таки её добавить.
Кроме того, в будущем можно ожидать от смартфонов Huawei функций по измерению частоты дыхания, давления, частоты сердечных сокращений и т.д.