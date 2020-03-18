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Последние флагманы Samsung показали плохие продажи
После Galaxy S20, в принципе, этого и ожидали
Недавно стартовали официальные продажи Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. До этого на них продолжительное время можно было оформить предзаказ. Поэтому уже сейчас можно делать выводы об успешности запуска новинок. И как оказалось, последние флагманы Samsung показали плохие продажи.
Как пишут СМИ, смартфоны серии Galaxy S20 продаются хуже, чем прошлогодние Galaxy S10. Правда, это было вполне ожидаемое, так как является тенденцией для Samsung.
Тем не менее, некоторые аналитики считают, что свою лепту в продажи внесла и коронавирусная инфекция, которая распространяется по миру. Так, например, стало известно, что Samsung незначительно парализовала заказы на некоторые компоненты для производства Galaxy S20.