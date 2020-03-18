Последние флагманы Samsung показали плохие продажи

Как пишут СМИ, смартфоны серии Galaxy S20 продаются хуже, чем прошлогодние Galaxy S10. Правда, это было вполне ожидаемое, так как является тенденцией для Samsung.

Тем не менее, некоторые аналитики считают, что свою лепту в продажи внесла и коронавирусная инфекция, которая распространяется по миру. Так, например, стало известно, что Samsung незначительно парализовала заказы на некоторые компоненты для производства Galaxy S20.