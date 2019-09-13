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Последние модели смартфонов в России оценили по прочности, качеству съёмки и времени работы

И по другим характеристикам
Роскачество провело испытания последних моделей смартфонов Huawei, Nokia, Samsung, Xiaomi и других производителей. Организация составила собственный рейтинг устройств, чтобы пользователям было легче сделать выбор.

На этот раз Роскачество оценило 23 новых модели от Alcatel, Asus, Google, Honor, Huawei, Nokia, OnePlus, Oppo, Samsung, Sony и Xiaomi. Все эти аппараты прошли испытания, в которых их оценивали по 231 параметру. Основным критерием стала камера. От этого показателя на 25% зависела итоговая оценка смартфона. Помимо этого Роскачество оценивало дисплеи, производительность, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора.

Больше всего баллов набрал Samsung Galaxy Note 10+ (4,224). Эксперты похвалили аппарат за память, процессор, камеру, автономность (заряда хватило на 28 часов работы) и прочность. Также смартфон продемонстрировал хорошую водозащиту.

4,013 балла набрал OnePlus 7 Pro. У него экспертам понравились экран и удобство использования. Asus Zenfone 6 оценили в 4,005 балла, отметив поворотную камеру и автономность устройства (33 часа). Он также хорошо прошёл тест на прочность (правда, тестировался в защитном чехле).

Xiaomi Mi 9 Роскачество оценило в 3,714 балла, Huawei P30 lite — в 3,398 балла, Xiaomi Redmi 7 — 3,114 балла. Оценки других смартфонов можно посмотреть по этой ссылке.

Также Роскачество пообещало проверить новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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