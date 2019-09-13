Последние модели смартфонов в России оценили по прочности, качеству съёмки и времени работы

На этот раз Роскачество оценило 23 новых модели от Alcatel, Asus, Google, Honor, Huawei, Nokia, OnePlus, Oppo, Samsung, Sony и Xiaomi. Все эти аппараты прошли испытания, в которых их оценивали по 231 параметру. Основным критерием стала камера. От этого показателя на 25% зависела итоговая оценка смартфона. Помимо этого Роскачество оценивало дисплеи, производительность, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора.

Больше всего баллов набрал Samsung Galaxy Note 10+ (4,224). Эксперты похвалили аппарат за память, процессор, камеру, автономность (заряда хватило на 28 часов работы) и прочность. Также смартфон продемонстрировал хорошую водозащиту.

4,013 балла набрал OnePlus 7 Pro. У него экспертам понравились экран и удобство использования. Asus Zenfone 6 оценили в 4,005 балла, отметив поворотную камеру и автономность устройства (33 часа). Он также хорошо прошёл тест на прочность (правда, тестировался в защитном чехле).

Xiaomi Mi 9 Роскачество оценило в 3,714 балла, Huawei P30 lite — в 3,398 балла, Xiaomi Redmi 7 — 3,114 балла. Оценки других смартфонов можно посмотреть по этой ссылке.

Также Роскачество пообещало проверить новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.