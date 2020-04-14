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Последние шесть поколений iPhone сравнили между собой по продолжительности работы на одном заряде
Новые смартфоны оказались лучше старых
Последние шесть поколений iPhone сравнили между собой по продолжительности работы на одном заряде. Результаты оказались не очень неожиданными, но кое-что интересное в них есть.
Эксперимент провели авторы YouTube-канала iAppleBytes. Для тестов они взяли шесть моделей смартфонов Apple — iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11. Все они работали под управлением iOS 13.4.1.
Тест провели до неприличия простой. Смартфоны сначала зарядили на 100%, а затем на них запустили приложение Geekbench 4 и стали ждать. После того, как отключился последний телефон, авторы подвели итоги.
Победителем, конечно, стала последняя модель — iPhone 11. Она продержалась 6 часов и 47 минут. На втором месте оказался iPhone XR — 5 часов и 51 минута. Остальные смартфоны финишировали практически в одном время — в период между 3:11 и 3:33.