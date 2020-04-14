Последние шесть поколений iPhone сравнили между собой по продолжительности работы на одном заряде

Эксперимент провели авторы YouTube-канала iAppleBytes. Для тестов они взяли шесть моделей смартфонов Apple — iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11. Все они работали под управлением iOS 13.4.1.

Тест провели до неприличия простой. Смартфоны сначала зарядили на 100%, а затем на них запустили приложение Geekbench 4 и стали ждать. После того, как отключился последний телефон, авторы подвели итоги.

Победителем, конечно, стала последняя модель — iPhone 11. Она продержалась 6 часов и 47 минут. На втором месте оказался iPhone XR — 5 часов и 51 минута. Остальные смартфоны финишировали практически в одном время — в период между 3:11 и 3:33.