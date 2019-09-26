Последний флагман Huawei оставил далеко позади все существующие смартфоны в рейтинге камер

В основной камере Mate 30 Pro установлены датчики изображения разрешением 40, 40, 8 Мп и 3D-модуль (ToF). Отличительной особенностью аппарата стала возможность съёмки замедленных видео с частотой 7680 кадров в секунду при 720р. Качество фотографий улучшает «начинка» смартфона, основой которой стал новый процессор Kirin 990.
DxOMark оценил основную камеру Mate 30 Pro в 121 балл (предыдущий лидер рейтинга Samsung Galaxy Note 10+ 5G имеет 117 баллов). По части фотосъёмки аппарат и вовсе получил рекордные 131 балл.
DxOMark
По словам экспертов, смартфон демонстрирует отличные результаты практически во всех категориях снимков, и особенно хорош в борьбе с цифровым шумом. Что важно, степень детализации при этом не теряется. Шум виден только при очень слабом освещении.
Тем не менее, Mate 30 Pro получил первое место по качеству ночной съёмки (этот критерий DxOMark, кстати, ввёл недавно).
DxOMark
В тесте селфи-камеры смартфон набрал 93 балла, и это, к сожалению, не самый высокий результат. Лидером остаётся фронтальная камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G.
Стоит отметить, что iPhone 11 Pro ресурс пока не протестировал.