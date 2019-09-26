Последний флагман Huawei оставил далеко позади все существующие смартфоны в рейтинге камер

В основной камере Mate 30 Pro установлены датчики изображения разрешением 40, 40, 8 Мп и 3D-модуль (ToF). Отличительной особенностью аппарата стала возможность съёмки замедленных видео с частотой 7680 кадров в секунду при 720р. Качество фотографий улучшает «начинка» смартфона, основой которой стал новый процессор Kirin 990.

DxOMark оценил основную камеру Mate 30 Pro в 121 балл (предыдущий лидер рейтинга Samsung Galaxy Note 10+ 5G имеет 117 баллов). По части фотосъёмки аппарат и вовсе получил рекордные 131 балл.