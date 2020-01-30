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Последний флагман Huawei с экраном на боках не сломался во время краш-теста
Достойно выдержал попытку его согнуть
Huawei Mate 30 Pro вышел в сентябре 2019 года и оказался довольно любопытным устройством. Смартфон отметился экраном, который как бы «опускается» на бока корпуса. Таким образом дисплей заменяет физические кнопки регулирования громкости. Как выяснил известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson), такая конструкция не делает аппарат более хрупким.
В время традиционного краш-теста, опубликованного на YouTube-канале JerryRigEverything, флагман Huawei не сломался при попытке его согнуть.
Остальные воздействия смартфон тоже выдержал хорошо. Экран его оказался таким же прочным, как и у большинства флагманов 2019 года, а также выдержал испытание огнём.
Напомним, Huawei Mate 30 Pro стал первым смартфоном компании, не поддерживающим сервисы Google из-за санкций США.