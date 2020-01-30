Последний флагман Huawei с экраном на боках не сломался во время краш-теста

В время традиционного краш-теста, опубликованного на YouTube-канале JerryRigEverything, флагман Huawei не сломался при попытке его согнуть.

Остальные воздействия смартфон тоже выдержал хорошо. Экран его оказался таким же прочным, как и у большинства флагманов 2019 года, а также выдержал испытание огнём.

Напомним, Huawei Mate 30 Pro стал первым смартфоном компании, не поддерживающим сервисы Google из-за санкций США.