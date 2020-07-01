Последний флагманский смартфон Sony оказался пригодным к ремонту

О китайском ролике написало издание Notebookcheck. Авторы заметки отметили, что хорошая ремонтопригодность делает Xperia 1 II необычным смартфоном по современным стандартам.

Во-первых, заднюю панель устройства легко снять. Во-вторых, Sony включила в смартфон удобные вкладыши для извлечения батареи и использует заменяемые порты для зарядки. У смартфона также имеется тепловая трубка для охлаждения, подобная той, что стоит в Razer Phone 2. У флагмана Sony она, правда, отличается по размеру.

XYZONE также подтвердил датчики камеры, включённые в Xperia 1 II. Это Sony IMX363 (ультраширик, 12 Мп, апертура f/2.2), Sony IMX557 (главный, 12 Мп, f/1.7), ISOCELL S5K3T2 (телефото, 12 Мп, f/2.4) и ISOCELL S5K4H7 (фронталка, 8 Мп, f/2.0).