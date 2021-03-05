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Сегодня в 14:52
Последний флагманский смартфон Xiaomi стал дефицитным
Всё из-за нехватки чипов
Ранее СМИ сообщили, что Xiaomi коснулся дефицит чипов, в том числе однокристальных систем Qualcomm. Теперь источники пишут, что недостаток чипов повлиял на доступность последнего флагманского смартфона компании Xiaomi Mi 11. Его становится тяжелее купить в Китае.
Сообщается, что купить Mi 11 в Китае в свободной продаже почти невозможно. Китайцам остаётся надеяться на оформление предварительного заказа. Однако новые партии товара задерживаются.
Отмечается, что также растёт цена на смартфон. Раньше стоимость составляла 3940 юаней (около 45 тысяч рублей). Теперь же цена выросла до 4140 юаней (около 47 тысяч рублей).
Китайские СМИ пишут, что проблемы с поставками Xiaomi Mi 11 не будут решены в ближайшее время.