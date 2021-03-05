Последний флагманский смартфон Xiaomi стал дефицитным

Сообщается, что купить Mi 11 в Китае в свободной продаже почти невозможно. Китайцам остаётся надеяться на оформление предварительного заказа. Однако новые партии товара задерживаются.

Отмечается, что также растёт цена на смартфон. Раньше стоимость составляла 3940 юаней (около 45 тысяч рублей). Теперь же цена выросла до 4140 юаней (около 47 тысяч рублей).

Китайские СМИ пишут, что проблемы с поставками Xiaomi Mi 11 не будут решены в ближайшее время.