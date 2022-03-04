Последняя утечка о новом iPhone SE перед анонсом 8 марта

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Последняя утечка о новом iPhone SE перед анонсом 8 мартаНо в Россию он может и не приехать
Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо поделился «прогнозами» для iPhone SE третьего поколения, предоставив несколько новых сведений об устройстве.
Куо утверждает, что iPhone SE третьего поколения будет иметь тот же дизайн, что и текущая модель, процессор A15 Bionic и возможность подключения 5G. По словам аналитика, смартфон выйдет в варианте 256 ГБ в дополнение к существующим вариантам 64 ГБ и 128 ГБ.
Кроме того, Куо подтвердил, что iPhone SE выйдет в следующих цветовых вариантах: белый, чёрный и красный. Аналитик добавил, что массовое производство нового iPhone SE начнётся в этом месяце и что Apple планирует отгрузить от 25 до 30 миллионов устройств в 2022 году.
Новый смартфон должны представить 8 марта.
Источник: Macrumors