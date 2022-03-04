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Последняя утечка о новом iPhone SE перед анонсом 8 марта

Но в Россию он может и не приехать

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо поделился «прогнозами» для iPhone SE третьего поколения, предоставив несколько новых сведений об устройстве.