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16:55, 20 марта 2023
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Посмотрите на гибрид iPhone и Xiaomi Mi 11 Ultra

Это телефон Gionee F3 Pro

В Китае представили новый смартфон под маркой Gionee. Как и ранее выпущенные телефоны, этот тоже пытается вторить популярным конкурентам.

Посмотрите на гибрид iPhone и Xiaomi Mi 11 Ultra

Фото: Gizmochina

Смартфон под названием Gionee F3 Pro включает в себя элементы дизайна iPhone Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. От устройства Apple у него плоские грани, компоновка камер, похожий вырез «чёлкой» на переднем экране правда меньше размером. У Xiaomi Mi 11 Ultra смартфон позаимствовал дополнительный дисплей с правой стороны от камеры. На этом экране может отображаться не только время, но и различные уведомления.

Посмотрите на гибрид iPhone и Xiaomi Mi 11 Ultra

Gizmochina

Что касается характеристик, то Gionee F3 Pro оснащён 6,5-дюймовым дисплеем, чипсетом Unisoc T610, 21-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной, а также аккумулятором ёмкостью 3900 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Gionee F3 Pro стоит примерно 205 долларов и продаётся в Китае.

Источник:Gizmochina
Теги:
#iPhone
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#Xiaomi
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#Gionee
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