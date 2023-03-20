Посмотрите на гибрид iPhone и Xiaomi Mi 11 Ultra

Смартфон под названием Gionee F3 Pro включает в себя элементы дизайна iPhone Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. От устройства Apple у него плоские грани, компоновка камер, похожий вырез «чёлкой» на переднем экране правда меньше размером. У Xiaomi Mi 11 Ultra смартфон позаимствовал дополнительный дисплей с правой стороны от камеры. На этом экране может отображаться не только время, но и различные уведомления.