Посмотрите на гибрид iPhone и Xiaomi Mi 11 Ultra

Посмотрите на гибрид iPhone и Xiaomi Mi 11 UltraЭто телефон Gionee F3 Pro
В Китае представили новый смартфон под маркой Gionee. Как и ранее выпущенные телефоны, этот тоже пытается вторить популярным конкурентам.
Фото: Gizmochina
Смартфон под названием Gionee F3 Pro включает в себя элементы дизайна iPhone Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. От устройства Apple у него плоские грани, компоновка камер, похожий вырез «чёлкой» на переднем экране правда меньше размером. У Xiaomi Mi 11 Ultra смартфон позаимствовал дополнительный дисплей с правой стороны от камеры. На этом экране может отображаться не только время, но и различные уведомления.
Что касается характеристик, то Gionee F3 Pro оснащён 6,5-дюймовым дисплеем, чипсетом Unisoc T610, 21-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной, а также аккумулятором ёмкостью 3900 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.
Gionee F3 Pro стоит примерно 205 долларов и продаётся в Китае.