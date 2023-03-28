Посмотрите на Redmi Note 12 Turbo в специальной версии «Гарри Поттер»

На задней панели смартфона изображён логотип Хогвартса. Свои особенности получил и дизайн пользовательского интерфейса. Кроме того, Redmi изменила блок камеры таким образом, чтобы он напоминал очки Гарри Поттера.

Коробка Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition тоже выделяется на фоне других. В комплекте идут различные фан-вещицы.