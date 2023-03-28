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17:14, 28 марта 2023
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Посмотрите на Redmi Note 12 Turbo в специальной версии «Гарри Поттер»

Лимитированное издание

Помимо обычной версии Redmi Note 12 Turbo компания сегодня представила и специальную Harry Potter Edition. Она предназначена для поклонников Поттерианы.

Посмотрите на Redmi Note 12 Turbo в специальной версии «Гарри Поттер»

Фото: Redmi

На задней панели смартфона изображён логотип Хогвартса. Свои особенности получил и дизайн пользовательского интерфейса. Кроме того, Redmi изменила блок камеры таким образом, чтобы он напоминал очки Гарри Поттера.

Коробка Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition тоже выделяется на фоне других. В комплекте идут различные фан-вещицы.

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Фото: Redmi

В целом, смартфон имеет те же характеристики, что и обычный Note 12 Turbo. Специальную версию оценили в 2399 юаней (около 27 тысяч рублей). Телефон в настоящее время доступен только в материковом Китае, но компания скорее всего выведет его на мировой рынок.

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