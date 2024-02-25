Поставки 5G-смартфонов перешагнули рубеж в 2 миллиарда штук

Почти 70% поставок 5G приходится на развитые рынки, такие как Китай, США и Западная Европа. На долю Apple и Samsung приходится более 1 млрд поставленных 5G-смартфонов, что свидетельствует об их сильной доле на рынке в сегменте 5G.

Выпуск первых смартфонов iPhone с поддержкой 5G в серии iPhone 12 значительно ускорил процесс внедрения, если верить аналитикам, и в 4 квартале 2020 года квартальные поставки впервые превысили 100 миллионов единиц.

Сокращение ценового разрыва между чипсетами 5G и 4G, стратегический выбор компонентов производителями и выпуск чипсетов 5G начального уровня от MediaTek и Qualcomm сделали смартфоны 5G более доступными. Это позволило брендам, особенно китайским OEM-производителям, предлагать более широкий спектр опций 5G по разным ценам. При этом даже на тех рынках, где сети 5G не работают в полную силу, потребители выбирают телефоны 5G, чтобы «подготовиться к будущим обновлениям сети и получить потенциальную выгоду от повышенной производительности и возможностей».